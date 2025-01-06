Yaklaşık 20 yıl önce Çorum futboluna hakem olarak hizmet vermeye başlayan tecrübeli hakem Ömür Soytemiz, önceki gün Çorum Anadolu FK ile Mavi Ay Gençlikspor arasında oynanan U15 Ligi maçını yönetti. Bu maçta yardımcılığını ise oğlu Hasan Berk Soytemiz yaptı.

Hakemlik kariyerini önümüzdeki yıl içerisinde noktalamayı planlayan Ömür Soytemiz, Çorum futboluna bir Soytemiz soyadlı bir hakem kazandırmanın gururunu yaşıyor. Yıllardır Çorum futbolunda önemli hizmetler verdiğinin de altını çizen Soytemiz, “Ben kariyerimin son günlerine geldim. Yerime de oğlum Hasan Berk’i hazırladım. Bu maçta da ilk kez birlikte görev aldık. Tecrübelerimi oğluma aktararak Çorum futboluna önemli bir isim kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyorum” dedi.