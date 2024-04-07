Mazbatasını Çorum 1 Nolu Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Orhan Özdemir’den alan Aziz Önal, daha sonra azaları ile birlikte Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığına gelerek görevi devraldı.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, görevini Aziz Önal’a devrederek, tebrik etti ve başarılar diledi.

Önal ise mahalleye hizmet veren Kızıltepe’ye teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Aziz Önal, azaları; Emine Çakar, Muharrem Atak, Elvan Sadeçolak, Yasemin Kaltakcı, Sami Mercan, Şehriban Güner ve Celal Dalgıç'a çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR