Azerbaycanlı Gazeteci-Yazar Gülsüm Adilgızı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ile birlikte Vali Ali Çalgan’a anlamlı bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Yazar Adilgızı ziyarette kardeş ülke Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde şehit düşen askerlerin, Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybeden kahramanların ve Hocalı Katliamı’nda yaşanan insanlık dramının anlatıldığı “Şehitsiz Vatan Olmaz” adlı kitabını Vali Çalgan’a takdim etti.

Vali Ali Çalgan ise anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Adilgızı’na teşekkür etti. Çalgan: “Azerbaycan bizim can kardeşimiz. Acınız acımız, şehidiniz şehidimizdir. Aziz hatıralarına sahip çıkmak boynumuzun borcudur” diyerek, Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

Gülsüm Adilgızı ise “Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir. Bu kitap, hem tarihsel bir kayıt hem de vefa borcudur” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi