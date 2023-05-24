CHP heyeti, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek isteyerek, tüm halkı sandık başına davet etti.

22. Dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İl Başkan Yardımcıları Celal Uysal, Ertuğrul Demiran, Alaca Kadın Kolları Başkanı Fendiye Kulak, İYİ Parti Alaca Kadın Politikaları Başkanı Emel Aydoğan, parti üyesi Yüksel Aydemir ve beraberindekiler, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, kahvehaneleri ve esnafı ziyaret ederek sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

CHP heyeti; Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Osman Tanlı, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Duran Ongu, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir ve Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

CHP heyeti, 28 Mayıs seçimlerinin Türkiye açısından son derece önemli bir seçim olacağını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Ayvazoğlu ve beraberindekiler ayrıca CHP Alaca İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı İsmail Çimen'den parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.