İstanbul’da, 84 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu, Devlet Sanatçısı Ayten Gökçer’in cenazesi, önceki gün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ayten Gökçer’in Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze töreninde, ünlülerin çelenkleri arasında ÇORUM HABER’in çelengi de yer aldı.

Hemşehrimiz İnş. Müh. Sinan Karamanlıoğlu, dizi oyuncusu küçük oğlu Onur Karamanlıoğlu ile birlikte, sinema dünyasında temsil ettiği ÇORUM HABER’i de Türk Eğitim Derneği (TED) çelenklerine taşıyor.

Ayten Gökçer’in cenaze töreninde ÇORUM HABER ve Onur Karamanlıoğlu’nun çelengi, Müjde Ar, eşi Ercan Karakaş ve Erol Evgin gibi ünlülerle Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç’un çelenkleri yanında objektiflere yansıdı.