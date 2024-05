MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak beraberinde İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Selim Dölcü, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Aslan Kaynar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenleyerek Çorum’da seçimlerde büyük başarı elde ettiklerini ve milletin partilerine olan güvenini gösterdiğini açıkladı.

MHP’nin yerel seçimlerde Çorum’da 4 İlçe Belediyesi, 1 Cumhur İttifakı Belediyesi olmak üzere toplam 5 belediye başkanlığı kazandığını, il genelinde 170 Belediye Meclis üyeliğinden AK Parti’nin 66, MHP’nin ise 65 üyelik kazandığını anlatan Çıplak ayrıca İl Genel Meclisi Üyeliğinde Alaca, Osmancık, Sungurlu’da 2’şer, Bayat, İskilip, Laçin, Uğurludağ ilçelerinde 1’er kişi olmak üzere toplam 10 İl Genel Meclisi üyeliği kazandıklarını hatırlattı.

MHP olarak Çorum merkezde Cumhur İttifakı olarak seçime katıldıklarını ve AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın’ın yeniden Belediye Başkanı seçilmesine katkı sağladıklarını söyleyen Çıplak, bunun yanısıra kendi logoları ile seçime girdikleri 15 seçim bölgesinde toplam kullanılan 89 bin 296 oyun, 79 bin 972’sinin geçerli olduğunu, bu oyların da 33 bin 629’unu alan MHP’nin ilk sırada yer aldığını vurguladı. Çıplak, aynı seçim bölgelerinde AK Parti’nin 25 bin 889 oy ile ikinci, CHP’nin 18 bin 226 oy ile üçüncü olduğunu ve diğer partilerin toplam oyunun ise 9 bin 257’de kaldığını anlattı. Mehmet İhsan Çıplak tartışmalara konu olan bazı ilçelerde az oy farkları ile belediye başkanlıklarını kaybettiklerini ve bunların Uğurludağ’da 13, Ortaköy’de 23, Bayat’ta 46, Laçin’de 47 ve Düvenci Beldesi’nde ise 34 oy olduğunu açıkladı.

MHP İl Başkanı Çıplak; “Yerel seçimlerde bizlere destek veren tüm Çorum halkına gönülden teşekkür ediyoruz. Seçimlerde elde ettiğimiz sonuçlar, partimizin uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaların ve halkımızın bizlere olan güveninin bir yansımasıdır. Bu başarı, bireylerin değil, ülkücü camiaya gönül vermiş, ömür vermiş teşkilatımızın başarısıdır. MHP Çorum İl Başkanlığı olarak, halkımızın refahı ve şehrimizin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirecek ve bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Öncelikle şu hususun altını hassasiyetle çizmek isteriz: Aziz milletimiz iradesini sandığa aksettirmiş ve her partiye, herkese çok anlamlı mesajlar vermiştir. Bu seçimlerin sonuçları, halkımızın MHP’ye güvendiğinin programlarının beğendiğinin sandığa yansımasıdır.

Cumhur İttifakının bir üyesi olarak MHP, bu mesajlardan gereken dersleri çıkarmıştır. Halkımızın verdiği mesajları dikkatle değerlendirdik ve bu doğrultuda hareket edeceğiz. Halkımızın iradesine saygı duyuyor ve bu iradeyi her türlü platformda savunuyoruz. MHP olarak aylardır sahada gecelerini gündüzlerine katan cefakâr, fedakâr dava arkadaşlarımızın Seçim sürecinde ve sonrasında gösterdikleri üstün gayret ve özveri için tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların emekleri ve halkımızın bize olan teveccühünü Allah’ın izniyle en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Seçimlerde “Genelden Yerele Birlik” sloganıyla yürüttüğümüz seçim çalışmalarımızda Cumhur İttifakı ruhunu zedeleyecek hiçbir söylem ve çalışma içerisinde bulunulmamış aksine Cumhur İttifakının başarılı olması için büyük özveri ve gayretle seçim sürecimiz yönettik” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda basının sorularını da yanıtlayan MHP İl Başkanı Çıplak; Uğurludağ seçimi ile ilgili son olağanüstü iptal başvurularının da reddedildiğini, burada seçimi sandık kurulu görevlilerinin dikkatsizliği yüzünden kaybettiklerini, İl Genel Meclisi’nde 5 yıl süre ile köylerin öncelikli tarımsal sulama taleplerine öncelik vereceklerini, Çorum’da Cumhur İttifakı’nın oy kaybının partilerinden kaynaklanmadığını kaydetti.

“HIZLI TREN KONUSUNDA

ISRARIMIZ DEVAM EDECEK”

Hızlı tren konusuna değinen Mehmet İhsan Çıplak, “ Çorum’un öncelikli sorunu asayiş, devlet hastanesi ve hızlı tren konusuydu. Asayiş şu anda yeterli değil ama belli bir seviyeye geldi. Devlet hastanesi şu anda inşaatı başladı. Hızlı tren mevzusunu Ulaştıma Bakanı İskilip- Çorum yolunun açılışında burada bahsetti ve Karadeniz’de gittiği her yerde bahsetti. Bizde Milletvekilimizle toplantımızda gündeme getirdik. Kesinlikle olması için elimizden geleni yapacağız. Konunun ısrarcısı olacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

Editör: HABER MERKEZİ