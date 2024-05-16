Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Özdoğanlar Resital Düğün Salonu, anlamlı bir sosyal sorumluluğun altına imza atıyor.

Emine Şanoğlu ve Müjgan Yürüyen’in sahne alacağı kadınlar matinesinde SMA hastası Ege Bostancı yararına bir çekiliş yapılacak.

İşletme sahibi Rafet Tunç, kadınlar matinesinin 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacağını belirterek, etkinliğin ilerleyen saatlerinde bir çekiliş düzenleyeceklerini ve buradan elde edilen gelirin SMA Hastası Ege Bostancı’nın ailesine verileceğini bildirdi.

Editör: Haber Merkezi