ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, minnet borçlu olduğu öğretmeni, Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Yardımcısı Sabriye Esen’i ziyaret ederek elini öptü ve saygılarını, şükran duygularını sundu.

Aylin Alveren Özen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Hitit Üniversitesi ile okulun ortaklaşa düzenlediği etkinliğe de katılmış, öğretmeniyle burada anılarını tazelemişti.

Bu karşılaşmanın ardından öğretmeni Sabriye Esen’i görev yaptığı okulda da ziyaret eden Aylin Alveren Özen, minnettarlığını bir kez daha ifade etmiş oldu.