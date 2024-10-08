AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Medya-Tanıtım Başkanı, iş kadını Aylin Alveren Özen, Yeaşilay gönüllüsü ve elçisi oldu.

Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Bedriye Cengil ile yönetici arkadaşları, geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi’nde Aylin Alveren Özen’in işyerini ziyaret ettiler.

Yeşilay gönüllüsü ve elçisi olmayı kabul eden Aylin Alveren Özen, daha sonra Yeşilay yöneticileri ile birlikte Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ile Zorlu Oto Dizayn firması sahibi Elvan Zorlu’yu ziyaret etti.