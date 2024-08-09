Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Temmuz ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,20 ve Amerikan Doları yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile ise; külçe altın yüzde 0,54, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,44 ve Amerikan Doları yüzde 2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç, altı ve yıllık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Editör: Haber Merkezi