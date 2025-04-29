Ünlü komedyen ve oyuncu Ayhan Taş, HMK Prodüksiyon organizatörlüğünde tek kişilik gösterisi ile yarın (30 Nisan 2025 Çarşamba günü) Çorumlularla buluşacak.

“Kardeş Payı” dizisinde canlandırdığı Sezai karakteri, “İşler Güçler”de ki Münir Bey ve “Düğün Dernek” filmindeki sünnetçi rolüyle tanınan Ayhan Taş, mizah dolu performansıyla izleyicilere eğlenceli bir gece yaşatacak. Tek kişilik gösteri Ayhan Taş'ın günlük yaşamdan ve oyunculuk kariyerinden esinlenerek oluşturduğu komik anekdotlar ve esprilerle dolu olacak.

Oyunun biletleri www.bubilet.com.tr veya biletinial.com adreslerinden alınabilecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ