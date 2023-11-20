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Bölücü terör örgütü PKK tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, kendi parasıyla öğrencilerine müzik sınıfı yaptırmış ve öğretmenliğinin ilk senesinde son kez karne dağıtmıştı.

Şehit öğretmeni anlatan filmin 24 Kasım 2023 tarihinde vizyona gireceği açıklandı. Öğretmenler Günü'nde gösterime girecek olan, “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Aralarında genç oyuncuların da bulunduğu kadroyla beyaz perdeye taşınacak olan filmin çekimleri Ankara'nın Haymana ilçesinde yapıldı. Filmin yönetmenliğini, Murat Onbul, yapımcılığını ise İsmail Demir üstlendi.

TRT ortak yapımı filmin senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur kaleme aldı. Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırıyor.



ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Şehit Aybüke öğretmen, “Türkiye Cumhuriyeti’nin her karışı vatandır ve oradaki öğrencilerin bize ihtiyacı var” diyerek Batman’ın Kozluk ilçesinde göreve başlamıştı. Henüz 22 yaşında olan öğretmen Aybüke, kendi imkânlarıyla okulun bodrum katını müzik sınıfına dönüştürmüş ve her ay maaşından artırıp sınıfına enstrüman almıştı. Bölgedeki öğrencilerin gelişmesi için varını yoğunu ortaya koymuştu.

Aybüke henüz çiçeği burnunda bir öğretmenken, 9 Haziran 2017’de öğrencilerine son kez sarıldı ve son kez başarılar diledi. Son kez karne dağıtmıştı. Aybüke Öğretmen, okuldan sonra arkadaşlarıyla yola çıktığı sırada, dönemin Belediye Başkanına suikast düzenlemek üzere olan PKK’lı teröristlerin hain saldırısının hedefi olmuştu.

Genç yaşında şehit düşen Aybüke Öğretmen’den geriye, “Beni öldürende yoktur din iman” türküsünü söylerken kaydedilen görüntüler kaldı.