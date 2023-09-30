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Üzüm hasadının ardından köy sakinleri pekmez yapımı için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bağlardan toplanan üzümlerin sıkılarak kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, doğal üretim yöntemlerinin kattığı lezzetle yoğun ilgi görüyor.

İlçenin üzümüyle meşhur köyü Ayağıbüyük’te bağ bozumunun ardından başlayan pekmez mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler, bağlarından özenle topladıkları üzümleri ilk önce evlerine taşıyor. Eve taşındıktan sonra yoğunlaşması için dinlendirilen üzümler, geleneksel yöntemlerle ezilerek şıra haline getiriliyor.



Ardından biraz daha bekletilen şıranın üzerine ‘pekmez toprağı’ ilave ediliyor ve bir süre daha bekletiliyor. Diğer gün topraktan arındırılan şıranın kaynatma işlemine geçiliyor. Kurulan kazanlarda meşe odununun ateşiyle üzüm suyu uzun bir süre kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra hazır hale gelen ve bir süre daha dinlendirilen pekmez, katkı maddesi kullanmadan uygun kaplara konuluyor.

Her aşaması ayrı bir emek gerektiren üzüm pekmezi şehir merkezinin yanı sıra diğer illerden de yoğun ilgi görüyor.