Olay, Alaca ilçesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site bahçesinde oyun oynayan küçük çocuğun ayağı yağmur suyu mazgalının demirleri arasına sıkıştı. Çocuğun kendi imkanlarıyla ayağını çıkaramaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine siteye polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demirleri esneterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çocuğun ayağında zedelenme olmadığı belirlendi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı