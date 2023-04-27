“Hep birlikte şampiyonluk ateşini yakıyoruz” sloganıyla başlatılan kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Ay-Ka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yüksel, “Takımımızın 1.Lig’e çıkması durumunda, Ay-Ka Enerji ailesi olarak, kulübümüze 100 bin TL şampiyonluk primi vereceğimizi taahhüt ediyor ve şehrimizin iş insanlarını da bu desteğe davet ediyoruz” dedi.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bitime 4 hafta kala, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 3 puan önünde, liderlik koltuğunda yer alırken, mutlu son için çok büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Kırmızı-siyahlı ekip tamamen şampiyonluğa odaklanırken, şehrin ekonomik destek anlamındaki sessizliğini Çorum ve Çorum FK sevdalısı, Ay-Ka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yüksel bozdu. Bugüne kadar Çorum FK’ya destek anlamında hep öncü olan Kadir Yüksel, “Hep birlikte şampiyonluk ateşini yakıyoruz” sloganıyla şampiyonluk primi kampanyası başlattı.

Ay-Ka Enerji ailesi olarak, 100 bin lira şampiyonluk primi vadeden Kadir Yüksel, Çorum’un tüm iş insanlarını kampanyaya katılmaya ve Çorum FK’ya destek olmaya davet ederken, “Çorum FK’mız için bu fedakârlıkları yapmalıyız. Çorumlu sanayici ve iş adamlarımızın çam sakızı, çoban armağanı misali gönülden verecekleri destekleri, miktarı önemli değil, kendilerini üzmeyecek ama Çorum FK’mız önemli bir gücü yanında hissetmiş olacak. Madem, ‘Birlikte başaracağız’ denildi, bizler de elimizi taşın altına koymalıyız. Biz, Ay-Ka Enerji ailesi olarak, ‘Hep birlikte şampiyonluk ateşini yakıyoruz’ sloganıyla şampiyonluk pirimi kampanyasını 100 bin lira ile başlatıyoruz. Tüm iş insanlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. O sene bu sene olsun, Çorum FK’mız şampiyon olsun” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)