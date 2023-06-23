Geçtiğimiz hafta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ve serbest stil 110 kiloda üçüncü olan Çorumlu güreşçi Ruşen Arda Güler, memleketi Osmancık’ta davul zurna ve çiçekle karşılandı.

Milli güreşçi Ruşen Arda Güler’i, ailesi, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, 2022 Osmancık Güreş Ağası Selman Erdoğan, antrenörler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. Belediye Başkanı Gelgör ve güreş ağası Erdoğan, kazandığı başarıdan dolayı Ruşen Arda Güler ve antrenörü Kahraman Kırıcı’yı kutlarken, kurban kesildi, dua edildi.

Güler, konvoyla ilçe turuna da çıkartılırken, tebrikleri kabul etti.