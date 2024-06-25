Avrupa İşletmeler Ağı - Karadeniz proje faaliyetleri arasında yer alan KOBİ'lerin dış ticaret alanında kapasitelerini geliştirilmesi hedefi doğrultusunda proje koordinatörlüğünü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.

Karabük TSO’da düzenlenen Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı Proje koordinatörü Filiz Sezin Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Uzmanı Çağrı Işıtan ve Bafra OSB Dış Ticaret Rekabet ve İstihbarat Uzmanı Kortan Ersoy’un konuşmacı olarak katıldığı seminerde Avrupa İşletmeler Ağı Projesi ve faaliyetleri ile Dış Ticaret İstihbaratı ve kullanılan veri tabanları hakkında bilgi verildi.



Editör: KEMAL YOLYAPAR