Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Nazmi Avluca nezaretinde mücadele eden Türk güreşçiler, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere şampiyonayı 6 madalya tamamladı. 72 kilogramda Selçuk Can altın madalya, 82 kilogramda Alperen Berber altın madalya, 77 kilogramda Yunus Emre Başar gümüş madalya, 87 kilogramda Ali Cengiz gümüş madalya, 130 kilogramda Rıza Kayaalp gümüş madalya, 67 kilogramda Murat Fırat bronz madalya kazandı.

Takımlar genel klasmanında ise şampiyonluk kupası Türkiye'nin oldu. 147 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımımız Avrupa Şampiyonluğunu kazanırken, 142 puanla Azerbaycan ikinciliği, 99 puanla Ermenistan ise üçüncülüğü elde etti.

Devam eden şampiyonada, Serbest Güreş A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü ise hemşehrimiz Abdullah Çakmar yaparken, hemşehrimiz Levent Kaleli de antrenör olarak teknik kadroda yer alıyor.



Editör: RIFAT KARA