Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonunu 56 puanla 5.sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıyan ve 1.turda da Kocaelispor gibi güçlü bir takımı 2-1 yenerek eleyip adını yarı finale yazdıran Ahlatcı Çorum FK, yarı finalin ilk ayağında bugün Bodrum FK’yı konuk edecek.

1.turda Boluspor’u 2-0’lık skorla geçerek yarı finale yükselen Bodrum FK karşısında iyi bir skor alıp 24 Mayıs’taki rövanş maçına umutlu gitmeyi hedefleyen Ahlatcı Çorum FK dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başladı. Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle haftalar önce sezonu kapatan Atakan Cangöz ve Ozan Sol dışında eksik bulunmuyor.

Ahlatcı Çorum FK’nın Bodrum FK karşısında da en büyük kozu yine taraftarı olacak. Kocaelispor maçında Çorum Şehir Stadyumu’na bayram yerine çeviren ve alınan galibiyette önemli pay sahibi olan taraftarlar Bodrum FK maçına da büyük ilgi gösteriyor. Tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Çorum’dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefleyen Bodrum FK’da ise Omar İmeri kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan Celustka ve Erkan’ın durumları ise maç saatine yakın netleşecek.

Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak play-off yarı final ilk maçı saat 20.00’de başlayacak.