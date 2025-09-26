Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava gitmek isteyen bir genç ile annesi arasında tartışma çıktı. Genç, annesini av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, S. Sivrikaya (22), dün akşam saatlerinde av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Annesi Durgül Sivrikaya (61) oğlunun ava gitmesini istemeyince, ikili arasında tartışma çıktı. Taştırma sırasında S. Sivrikaya elindeki av tüfeğiyle annesi yaraladı.

Tüfek sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Durgül Sarıkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ise S. Sivrikaya'yı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS