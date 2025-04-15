Olay, Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir av bayisinde su takında dumanların yükselmesiyle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelmeden önce kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, alevlerin çevre iş yerlerine sıçramasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Editör: İHA AJANS