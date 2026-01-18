Arca Çorum FK’nın Adana Demirspor’u 4-1 yendiği maçta sarı kart gören Joseph Attamah cezalı duruma düştü.

İstanbulspor, Boluspor ve Esenler Erokspor maçlarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle haftalardır ceza sınırında yer alan Attamah, Adana Demirspor karşılaşmasının 64.dakikasında rakip takım futbolcusu Ahmet Yılmaz’a yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Ganalı stoper, bu kartla cezalı duruma düştüğü için 25 Ocak’ta Sarıyer’le oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.