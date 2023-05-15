Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar küçükler, yıldız, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride yapılırken, toplam 105 atlet Atatürk için koştu. Geçmiş yıllara göre gençler ve büyükler kategorilerinde katılım düşük olmasına karşın Veteranlar kategorisinde ise katılım yüksek oldu.

Yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

Küçük kızlar (400 metre) 1. Eylül Kazancı, 2. Eylül Soba, 3. Asya İpek, 4. Zehranur Şengül.

Küçük erkekler (400 metre) 1. Can Günel, 2. Mert Burak Eren, 3. Arda Günadan, 4. Bulut Zahir.

Yıldız kızlar (800 metre) 1. Yaren Tivriz, 2. Büşra Cıbır, 3. İklimsu Bayaner, 4. Zeynep Ela Çağnaz.

Yıldız Erkekler (800 metre): 1. Poyraz Yetkin, 2. Mert Ali Erdak, 3. Ömer Karadereli, 4. Metehan Özunal.

Genç kızlar (2000 metre) : 1. Nisa Naz Sarı.

Genç erkekler (2000 metre) : 1. Kazım Berk Hoşgör, 2. Aykut Köstek.

Büyük kadınlar (2000 metre) : 1. Aleyna Cıbır.

Büyük erkekler (2000 metre) : 1. Burak Dönmez.

Veteran kadınlar: (2000 metre) 1. Sevinç Demir, 2. Zehra Kadit, 3. Sara Günel, 4. Didem Yetgin.

Veteran erkekler: (2000 metre), 1. Halil Özsoy, 2. Abdullah Yılmaz, 3. İsmail Demir.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

(Rıfat KARA)