Merhum Şükrü Hamoğlu'nun kızı, merhum Nurettin Özejder'in eşi, merhum Ali, merhum Adnan Özejder ile Ejder Blok Tuğla'nın sahibi Atilla Özejder anneleri, Ali Özejder'in babaannesi Güldane Özejder’in cenazesi bugün saat 11.00’de Ulumezar gasilhanesinden alınarak Akşemseddin Cami’ne getirilecek.
Merhumenin cenazesi, Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ