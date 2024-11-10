Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümünde kamu kurum ve kuruluşlarının bayrakları yarıya indirilirken, saat 09.05’te hayat yine durdu. 
Çorum’da ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Burada Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına çelenk sunulduktan sonra 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak göndere çekilen bayrak tekrar yarıya indirildi.

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Anıttaki törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Garnizon Komutanı Albay Ömer Faruk Gelengeç, gaziler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar hazır bulundu.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri ise daha sonra Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program ile devam etti.
Protokol üyelerinin “Atatürk” Fotoğrafları Sergisi’ni gezmesinden sonra salona geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından ise “Atatürk” konulu TRT Belgeseli izlendi. 10 Kasım Atatürk Oratoryosu ve toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile program sona erdi. 
Özejder Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları program ile alkış aldı.

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Editör: Haber Merkezi