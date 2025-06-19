Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Çorum İl Başkanlığına Yunus Emre Şimşek atandı.

ATAUZDER Çorum İl Başkanı Yunus Emre Şimşek gazetemizi ziyaret ederek dernek hakkında bilgiler verdi.

Derneğin kuruluş amacının görev sonrası unutulan ve hak arayışında yalnız bırakılan uzman çavuşların sesini duyurmak olduğunu kaydeden Yunus Emre Şimşek, mücadelenin sadece atanamayan uzman çavuşların değil, devletine küsmeden onurla hakkını arayan tüm vatan evlatlarının mücadelesi olduğunu dile getirdi.

Yunus Emre Şimşek, "Biz, bu ülkeye silahıyla, yüreğiyle, kanıyla hizmet etmiş insanlarız. Şimdi kalemimizle, sabrımızla, hukuka olan inancımızla yeniden görevdeyiz. Ama bu kez cephede değil, adaletin kapısındayız” dedi.

Yunus Emre Şimşek, ayrıca atanamayan tüm uzaman çavuşları derneklerine üye olmaya davet ederek, “Birlikte daha güçlüyüz, inandık başaracağız” ifadelerini kullandı. Atanamayan Uzmanlar Derneği Çorum İl Başkanlığı adına Instagram sayfası da açtıklarını duyuran Şimşek, Çorum'da benzer mağduriyet yaşayanların kendisine bu sayfa aracılığıyla ulaşabileceğini kaydetti.