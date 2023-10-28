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Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü kuruluş yıldönümü, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü ve Buhara Kültür Merkez Yemek Atölyesi’nin işbirliğinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı.



Diyet şefler, Atatürk’ün sevdiği yemeklerden tarhana çorbası, kuru fasulye, pirinç pilavı, irmik helvası ve üzüm hoşafından oluşan Cumhuriyetin 100’üncü yıl menüsünü hazırlayarak misafirlere ikram etti.



Belediye’nin ev sahipliğinde Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı. Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayan İsmail Yağbat “Çok anlamlı bir gündeyiz. Cumhuriyetin 100’üncü yılına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Beslenme ve Diyetetik Kulübü gibi üniversitemizin diğer kulüplerinin de bizden taleplerini geri çevirmedik, onların yanlarında olmaya gayret ettik. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversite öğrencisi kardeşlerimiz Çorum Belediyesi’ni her zaman yanlarında görecekler.” dedi.

Hitit Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyet’in 100 yılı içi hazırlanan ve Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan menüyü tadarken, bir yandan da saat 19.19’da yayınlanan “Herkes Yapamaz 3” filmini izledi.

(Volkan SINAYUÇ)

