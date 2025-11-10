Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıldönümü nedeniyle Şehit Tayyip Olçok Anadolu Lisesi tarafından Devlet Tiyatrosu Salonu fuayesinde “Atatürk Fotoğrafları ve Resimleri” sergisi açıldı.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz ve beraberindekiler, DTS fuayesinde açılan karma sergiyi gezdi.

Muhabir: Haber Merkezi