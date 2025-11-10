Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında bir kez daha özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıldı.

Çorum’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve devamında İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk Bayrağı da yarıya indirildi.



Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bırakıldığı törenin ardından anıtın etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

Atatürk Anıtı’na düzenlenen törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Emniyet ve Jandarma personeli, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.