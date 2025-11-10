Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıldönümü nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen programa Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Emniyet ve Jandarma personeli, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda okulun tarih öğretmeni Seniha Şenoğlu günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı. Şenoğlu’nun ardından Çorum Asker Alma Bölge Başkanı Albay Erdal Dirik, Atatürk’ün asker ve lider kişiliğini anlattı. Atatürk’ü anlamının askeri dehasını kavramakla başladığını kaydeden Dirik, “Astlarının inandığı, komutanlarının güvendiği eşine az rastlanır bir askeri dehadır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri başarı ve siyasi dehayı tek bir kişilikte birleştiren büyük bir önder olduğunu kaydeden Dirik, Atatürk’ün Türk milletine yepyeni bir hayat kazandırdığını söyledi.

Dirik’in sunumunun ardından sahnelenen “Atatürk Oratoryosu” büyük beğeni topladı.

