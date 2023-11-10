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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda bir anma programı düzenlendi.



Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Emniyet ve Jandarma personeli, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Personel Komando Yüzbaşı Uğur Özcan, Atatürk’ün lider kişiliğini anlatan bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri başarı ve siyasi dehayı tek bir kişilikte birleştiren büyük bir önder olduğunu kaydeden Özcan, Atatürk’ün Türk milletine yepyeni bir hayat kazandırdığını söyledi.

Özcan’ın sunumunun ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı “Atatürk Oratoryosu” büyük beğeni topladı.