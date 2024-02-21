*Bedava sirke baldan tatlıdır.

*Peyniri deri, avradı eri saklar.

*Adaletle zulüm, ateşle su gibi, ateşle barut bir arada olmaz.

*Hafızai beşer, nisyan ile malüldür. İnsan zihni unutmanın esiridir.

*Çobanın gönlü olursa tekeden sütü çıkarır. Yani dünyada başarılmayacak iş yoktur. Yalnız zaman alır.

*Eşekten aslan doğmaz. Çünkü hılkata, yaratılışa aykırıdır.

*Gök ağlamayınca yer gülmez.

*Allah’a inanmayana, kul inanmaz.

*Allah yaratılanından (kulundan) asla vazgeçmez.

*Allah’ın ondurmadığını kulu zengin edemez. Allah kuluna taşıyacağını yükler.

*Kork kormazdan, kork Allah’tan korkmazdan kuldan utanmazdan.

*Namaz mümini yolda komaz.

*Rızık Allah’tandır. Görmez misiniz ki, dağda kurdun bir danası, gökte kuşun bir danesi yok iken rızkını keder etmez. Ama peşinden koşar.

*Herkes nasibini yer.

*Arastada var yüz dükkan, hiç birisi olmaz pişman.

*Darılan dilencinin torbası boş kalır.

*Vermedi mabud, neylesin Mahmut.

*Ağacı çok olan köyün mezarı az olur. Oksijen kandır, kan ise candır.

*Ağaçlı köyü sel almaz.

*Demiri nem, yiğidi gam öldürür.

*Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden.

*Bekar gözü ile kız alınmaz.

*Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir.

*Acele işe şeytan karışır.

*Aç it fırın yıkar.

*Atın ölümü arpadan, açın ölümü çorbadan olsun.

*Aç insana din sorulmaz.

*Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür.

*Tok açın halinden bilmez.

*Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa bile çulu.

*Altının kıymetini sarraf, adamın kıymetini adam bilir.

*Cahillik başa bela, alimlik ne ala, yüce. Cahillik cüce, alimlik yüce.

*Adamı ikrarından, hayvanı yularından yakalarlar.

*Adamakla mal, yürümekle yol bitmez.

*Tatsız aşa tuz, akılsız başa söz fayda etmez.

*Akıl büyük sermayedir. Çünkü mal harcadıkça azalır. Akıl kullanıldıkça çoğalır.

*Hasırdan baca, deliden koca olmaz.

*Köpek dövüldüğü yere, insan kovulduğu yere aşıktır. Bebekler de öyledir. Annesi dövdükçe yine ona sarılır.

*Alim unutur, kalem unutmaz.

*Ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın.

*Dedikodu kötü bir iştir. Çünkü bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır.

*Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur. Çünkü deve önünü göremez.

*Ağustosta beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar.

*Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

*Baykuşun rızkı ayağına gelir, sıçramadan alamaz.

*Eli işlemeyenin ağzı gevişlemez.

*Yük altında eşek anırmaz.

*Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

*Çalışan demir paslanmaz.

*Kaş ile göz, gerisi söz.

*Deli deliyi görünce çomağını saklar.

*Gölde su, dağ başında duman eksik olmaz.

*Gelin çıkmadık ev, ölüm çıkmadık ev olmaz.

*Düğünsüz ev olur, ölümsüz ev olmaz.

*Ölecek köpek cami duvarına siyer.

*Bekar gözüyle kız, gece gözüyle bekz alınmaz.

*Ne oldum deme, ne olacağım de.

*Açık yaraya kurt düşmez.

*Açık yaraya tuz ekilmez.

*Dilim senden çektiğim zulüm.

*Ah dilim, ettin beni dilim dilim.

*Dil mıknatıs gibidir. Belayı da çeker, sefayı da.

*Doğmak ölmenin sebebidir.

*Azrail davetsiz konuktur her eve gelir.

*Ölüm varsa Allah cc. vardır.

*Çıkacak can tende, akacak kan damarda durmaz.

*Üstü olan her şeyin altı da vardır. Dünya da öyledir. Dünya varsa, ahiret de vardır.

*Ecel geldi cihana, baş ağırsı bahane.

(SÜRECEK)