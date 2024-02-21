*Bedava sirke baldan tatlıdır.
*Peyniri deri, avradı eri saklar.
*Adaletle zulüm, ateşle su gibi, ateşle barut bir arada olmaz.
*Hafızai beşer, nisyan ile malüldür. İnsan zihni unutmanın esiridir.
*Çobanın gönlü olursa tekeden sütü çıkarır. Yani dünyada başarılmayacak iş yoktur. Yalnız zaman alır.
*Eşekten aslan doğmaz. Çünkü hılkata, yaratılışa aykırıdır.
*Gök ağlamayınca yer gülmez.
*Allah’a inanmayana, kul inanmaz.
*Allah yaratılanından (kulundan) asla vazgeçmez.
*Allah’ın ondurmadığını kulu zengin edemez. Allah kuluna taşıyacağını yükler.
*Kork kormazdan, kork Allah’tan korkmazdan kuldan utanmazdan.
*Namaz mümini yolda komaz.
*Rızık Allah’tandır. Görmez misiniz ki, dağda kurdun bir danası, gökte kuşun bir danesi yok iken rızkını keder etmez. Ama peşinden koşar.
*Herkes nasibini yer.
*Arastada var yüz dükkan, hiç birisi olmaz pişman.
*Darılan dilencinin torbası boş kalır.
*Vermedi mabud, neylesin Mahmut.
*Ağacı çok olan köyün mezarı az olur. Oksijen kandır, kan ise candır.
*Ağaçlı köyü sel almaz.
*Demiri nem, yiğidi gam öldürür.
*Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden.
*Bekar gözü ile kız alınmaz.
*Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir.
*Acele işe şeytan karışır.
*Aç it fırın yıkar.
*Atın ölümü arpadan, açın ölümü çorbadan olsun.
*Aç insana din sorulmaz.
*Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür.
*Tok açın halinden bilmez.
*Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa bile çulu.
*Altının kıymetini sarraf, adamın kıymetini adam bilir.
*Cahillik başa bela, alimlik ne ala, yüce. Cahillik cüce, alimlik yüce.
*Adamı ikrarından, hayvanı yularından yakalarlar.
*Adamakla mal, yürümekle yol bitmez.
*Tatsız aşa tuz, akılsız başa söz fayda etmez.
*Akıl büyük sermayedir. Çünkü mal harcadıkça azalır. Akıl kullanıldıkça çoğalır.
*Hasırdan baca, deliden koca olmaz.
*Köpek dövüldüğü yere, insan kovulduğu yere aşıktır. Bebekler de öyledir. Annesi dövdükçe yine ona sarılır.
*Alim unutur, kalem unutmaz.
*Ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın.
*Dedikodu kötü bir iştir. Çünkü bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır.
*Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur. Çünkü deve önünü göremez.
*Ağustosta beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar.
*Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
*Baykuşun rızkı ayağına gelir, sıçramadan alamaz.
*Eli işlemeyenin ağzı gevişlemez.
*Yük altında eşek anırmaz.
*Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
*Çalışan demir paslanmaz.
*Kaş ile göz, gerisi söz.
*Deli deliyi görünce çomağını saklar.
*Gölde su, dağ başında duman eksik olmaz.
*Gelin çıkmadık ev, ölüm çıkmadık ev olmaz.
*Düğünsüz ev olur, ölümsüz ev olmaz.
*Ölecek köpek cami duvarına siyer.
*Bekar gözüyle kız, gece gözüyle bekz alınmaz.
*Ne oldum deme, ne olacağım de.
*Açık yaraya kurt düşmez.
*Açık yaraya tuz ekilmez.
*Dilim senden çektiğim zulüm.
*Ah dilim, ettin beni dilim dilim.
*Dil mıknatıs gibidir. Belayı da çeker, sefayı da.
*Doğmak ölmenin sebebidir.
*Azrail davetsiz konuktur her eve gelir.
*Ölüm varsa Allah cc. vardır.
*Çıkacak can tende, akacak kan damarda durmaz.
*Üstü olan her şeyin altı da vardır. Dünya da öyledir. Dünya varsa, ahiret de vardır.
*Ecel geldi cihana, baş ağırsı bahane.
(SÜRECEK)