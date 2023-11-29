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Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, ülke için fedakarca görev yapmış uzman çavuşların kazanılmış haklarını istediklerini ve atanmayı beklediklerini söyledi.

Gündeşli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında; Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.' denilmektedir. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya müteakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlarda hak kaybına uğramıştır. Bu Uzman Çavuşların kazanılmış haklarıdır. Lakin hak sahibi binlerce Kahraman uzman çavuş kazanılmış hakları olmasına rağmen yıllardır kamuda memurluk kadrolarına atanamamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları Atanma taleplerine Personel Alımı Yapmıyoruz, Atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur, hizmetinize ihtiyacımız yoktur, personel giderlerimiz fazladır vb. şeklinde cevaplar vererek olumsuz yanıt vermektedirler.

Yukarıda söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş Vatan ve Millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan Kahramanların Atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin Kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle kazanılmış hakkımız olmasına rağmen atanamıyoruz.

“DEVLETİMİZ ELİYLE ATAMA YAPILMALI”

Aynı üniforma altında terörle ve teröristlerle Kahramanca mücadele etmiş fakat Şehit ve Gazi olmuş Uzman Çavuşlar 3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Devletimiz tarafından yılın belirli aylarında kamu kurum ve kuruluşlarının boş Memur ve işçi kadrolarına hak sahipliğinin tespitinden sonra kura ile atandırılarak istihdamları sağlanmaktadır. Bu mücadele de bir şekilde sağ kalıp silah arkadaşlarının kanını yerde koymayan ilerleyen süreçte bir şekilde mesleğinden ayrılan Uzman Çavuşlar ise bir başlarına ellerinde bir kanun maddesi ile kurum kurum gezip Atanabileceği Atanma başvurusunu kabul edebilecek yer aramaktadır. Yaşanan mağduriyetin bitirilmesi ve kahramanların haklarının teslimi için bir defaya mahsus olmak üzere 3173 sayılı kanunda belirtilen atama şeklinde yada 6191 sayılı kanuna tabi Sözleşmeli Erlerin kamuda istihdamı yönünde hazırlanan yönetmelik benzeri bir yönetmelik ile kamuda memuriyete atanmalarının Devletimiz eliyle yapılmasını istiyoruz."