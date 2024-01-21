Ahlatcı Çorum FK’nın Giresunspor’u 3-0 yendiği maçta gol perdesini kapatan Atakan Akkaynak, bu sezon ikinci golünü attı.

Çorum FK’daki üçüncü sezonunu geçiren Atakan Akkaynak, bu sezon ilk 26 Ağustos’ta, İzmir’de Göztepe’ye atmıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Serkan Özbalta’nın takımın başına geçmesinden sonra ilk on birin müdavimleri arasında yer alırken, Giresunspor maçına yedek kulübesinde başladı. 73.dakikada Gökhan Karadeniz’in yerine oyuna giren Atakan, 90+1.dakikada, sağdan Ahmet İlhan’ın ortasından gelen topu kafayla ağlara göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

147 gün sonra gol atma sevinci yaşayan Atakan, Ahlatcı Çorum FK formasıyla toplam gol sayısını ise 5’e yükseltti.