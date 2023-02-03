Bir evin A'dan Z'ye tüm gıda ihtiyacını karşılayabileceği Ata Gross’da birçok üründe açılışa özel uygun fiyatlar var. Manav, kasap, yiyecek, içecek ve temizlik ürünü reyonları ile bölge halkının hizmetine açılan Ata Gross’un açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız ve açılışa katılan davetliler hep birlikte kesti.

Çorum'un yerli marketi olarak, deneyimli çalışanlarıyla hizmet vereceklerini, kalite ve müşteri memnuniyetinden asla ödün vermeyeceklerini ifade eden Ata Gross yetkilileri, tüm Çorum halkını marketlerine beklediklerini kaydettiler.

(Taner ŞİMŞEK)

