Gerek yerelde, gerekse milli takımla ulusal düzeyde çok önemli başarılara imza atan İlhan Aşkın, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda, yıldız erkekler +65 kiloda mücadele eden ve yıldızlar +65 kiloda ikinci olarak milli takım düzeyinde yapılacak Avrupa şampiyonasına kota alan Çorum Öncü Spor Kulübü tekvandocusu Tugay Yolal’ın kazandığı başarı üzerine açıklamalarda bulundu.

Öncelikle, kendilerine destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Öncü Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel’e teşekkür eden İlhan Aşkın, ikinci olarak tarihi bir başarıya imza atan Tugay Yolal’ı da tebrik etti. Daha önce yaptığı bir açıklamada, Çorum tekvandosunu Avrupa’da söz sahibi yapmak için gerekli altyapıyı oluşturacaklarını söylediğini hatırlatan İlhan Aşkın, “Çok şükür, Tugay Yolal’ın kazandığı başarıyla bunu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık. Daha büyük ve kalıcı adımlar atabilmek için desteğe ihtiyacımız var. Çorumlu iş insanların bu konuda desteklerini bekliyoruz. Ayrıca, bu hedefimize ulaşabilmemiz için bu tür organizasyonlara sürekli katılmamız gerekiyor. Bu anlamda, iş dünyasının sponsorluk destekleri çok önemli” şeklinde konuştu.