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Ferhat Arıcı başkanlığındaki Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) bir heyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 10 Ekim'de yapılan Çorum İl Başkanlığı Kongresinde rakipsiz olarak il başkanı seçilen Dinçer Solmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, il başkanlığına seçilmesinden dolayı Dinçer Solmaz'ı kutlarken, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da ASKF heyetine teşekkür etti.

