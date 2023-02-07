ASKF’nin kurumsal hesabından 10 bin lira tutarında bebek maması, bebek bezi ve bebek bisküvisi gibi temel ihtiyaç malzemeleri aldıklarını ve deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Çorum Belediyesi’ne teslim ettiklerini belirten Başkan Ferhat Arıcı, ASKF yönetimi olarak da yine kendi aralarında 10 bin lira topladıklarını, bu parayla da yine bebek maması, bebek bezi ve bebek bisküvisi alınacağını kaydetti.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, “Tüm Türkiye, depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Biz de, bu desteğe katkıda bulunmak istedik. Tüm vatandaşlarımızı ve amatör spor kulüplerimizi, depremzede kardeşlerimize destek olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

