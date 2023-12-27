Dernek Başkanı Erkan Karaca ve yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Külcü, Kubilay Olcan, Denetleme Kurulu Üyesi; Cuma Şahin, dernek üyeleri Ahmet Temelci ve Yusuf Çınar ile bir süre sohbet eden ASKF yönetimi, Çorum’da yeni kurulan ve ilk genel kurulunu yapan Çorum Basın Derneği’nin yönetimini kutlayarak, başarılar diledi.

Ziyarete; ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Arslan ve Mehmet Akif Akyol katıldı.

Dernek Başkanı Erkan Karaca, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla spora yönlendiren ve spor yapmalarına olanak sağlayan ASKF’ye teşekkür ederek, spor alanında yaşanan sorunların çözümü noktasında basın olarak gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Başkan Ferhat Arıcı, temel amaçlarının Çorum’da gençleri spora teşvik etmek, sporu sevdirmek, sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak olduğunu dile getirerek, ilimizde nizami sahaların ve spor salonlarının yetersizliğinden yakındı.

Gençlerin spor faaliyetlerine yönelimini ve ilgisini artırmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, şehrin dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatan Arıcı, “Hitit Üniversitesi’ne ait olan ve boş duran sahaları kullanmak istiyoruz. Saha ve salonlar halkın kullanımına da açılmalıdır. Bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Erkan Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ASKF yöneticilerine teşekkür etti.

