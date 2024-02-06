2019 yılından itibaren ASKF’nin Yönetin Kurulu’nda yer alan Çorum futbolunun önemli antrenörlerinden Sadık Tahir Bıyıkoğlu dün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Bıyıkoğlu’nun açıklaması şu şekilde; “2019 yılında girmiş olduğum Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu üyeliğini bugüne kadar yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. Ancak bundan sonraki süreçte sporun yöneticilik kısmında değil de bu dönem antrenörlük kısmında yer almak istediğimden dolayı 4.5 yıldır onurla ve gururla görev yaptığım ASKF Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Birçok başarılı çalışmalara imza atan eski yönetime şükranlarımı sunuyor, yeni yönetime de bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.