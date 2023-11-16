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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) bir heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çorum milletvekilleri ile bir araya geldi.



ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, yönetim kurulu üyeleri ve ASKF'ye üye kulüplerin bazı başkanları, dün Ankara'da, Çorum milletvekillerini ziyaret etti. TBMM'de gerçekleşen ziyarette, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'la yapılan görüşmelerde, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu yönetiminin faaliyetleri ve amatör sporun ihtiyaçları ile ilgili milletvekillerine bilgi verildi.

VEKİLLERE PLAKET

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Vahit Kayrıcı ve Mehmet Tahtasız'a, üzerinde "Çorum amatör sporuna bugüne kadar verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" yazılı plaket verdi.

AK Parti Çorum milletvekillerinden Oğuzhan Kaya'nın başka bir toplantısının olması nedeniyle kendisiyle görüşülemediği belirtildi.

Başkan Arıcı, milletvekilleri ile son derece verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

