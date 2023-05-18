Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi üzerinde düzenlenen asker uğurlama etkinliğinde S.Ç. ve T.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren asker adayı M.U.(19) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.U., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralı ise kendi imkanları ile özel bir hastaneye gitti.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

(Tugay GÖKTÜRK)