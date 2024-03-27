Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, son haftalardaki ritmini kaybetmemek için milli arada Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor’la hazırlık maçı yaparken, takımın başında Çorumlu antrenör Kenan Aşkan yer aldı.

Teknik direktör Serkan Özbalta, ligin 27.haftasında, Manisa FK ile oynanan maçta kırmızı kart gördüğü için cezası nedeniyle 2 Nisan’daki Ankara Keçiörengücü maçında takımın başında yer alamayacak. Bu durumda, yardımcı antrenör Ziya Akçeken’in takımın başında olması gerekiyordu ancak o da Manisa FK maçında dördüncü sarı kartını gördüğü için cezalı duruma düştü. Serkan Özbalta ve Ziya Akçeken’in yokluğunda Ankara Keçiörengücü maçında, Kenan Aşkan teknik sorumlu olarak kenar kulübede yer alacak.

Ahlatcı Çorum FK, Samsunspor maçında bir nevi Ankara Keçiörengücü maçının provasını yaparken, Kenan Aşkan da saha kenarında yer aldı. Teknik direktör Serkan Özbalta ve antrenör Ziya Akçeken kulübede otururken, takımı Kenan Aşkan yönetti. Aşkan da bir nevi Keçiörengücü maçı öncesinde prova yapmış oldu.