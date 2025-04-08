UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan ve geçmişi yüzyıl öncesine dayanan “Çiğdem Aşı” geleneği Çorum Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikler kapsamında Bahçelievler İlkokulu, Adnan Menderes İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlkokul öğrencileri çiğde gezmesi yaptı. Ellerinde bez torbalarla çiğdem gezmesine çıkan çocuklar maniler söyleyip, evlerin kapılarını çalarak çiğdem aşı için malzeme topaldı.

Çiğdem aşı geleneğini ve eski çocuk oyunlarını yeni kuşaklara aktarmayı amaçlayan Çorum Belediyesi bu yılda “Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” yapacak. Şenlikler 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Editör: KEMAL YOLYAPAR