İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, split klimalarda iç pazar satış adedinin bu yıl 2 milyonu bulacağının tahmin edildiğini söyledi.

Şanal, küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını, Türkiye'nin birçok bölgesinde 40 derecenin üzerine çıkan aşırı sıcakların yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirtti.

Özellikle büyük şehirlerde ve kıyı bölgelerinde yaşayanların serinleyebilmek için klimaya yöneldiğini aktaran Şanal, "Ülkemizde aşırı sıcakların etkisiyle klimaya olan talepte yaşanan patlama hem hane halkını hem de ekonomik ve çevresel dinamikleri derinden etkiliyor. Klimanın sağladığı konfor ve sağlık faydaları, bu cihazları modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor." diye konuştu.



İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklarda yaşanan hızlı artışın Türkiye'de de yaşamı ciddi şekilde etkilemeye başladığını vurgulayan Şanal, bu yıl split klimalarda iç pazar satış adedinin 2 milyonu bulacağının tahmin edildiğini söyledi.

Şanal, "Özellikle bu yaz, sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasıyla split klimalara olan talep adeta patlama yaptı. Yaz dönemi itibarıyla artan talebin etkisiyle split klima bayileri ve satış noktalarında özellikle 12.000 BTU, 18.000 BTU ve 24.000 BTU hacmindeki cihazlarda tedarik sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

"MONTAJ HİZMETİ İÇİN TÜKETİCİLERİN EN AZ 15 GÜN BEKLEMESİ GEREKEBİLİYOR"

Teknik servis altyapısı bakımından iklimlendirme sektörünün genel olarak yeterli kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Şanal, yaz aylarında split klima montajında yaşanan ani talep artışı nedeniyle yetersizliklerin anlattı.

Şanal, "Mevcut tabloda montaj hizmeti almak isteyen tüketicilerin en az 15 gün beklemesi gerekebiliyor. Bu noktada tüketicilere yaz sezonu başlamadan split klima alımı yapmalarını öneriyoruz. Böylece daha uygun bütçe ve daha kısa montaj bekleme süreleri ile alım gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.

Servislerin yaşadığı genel sorunlara bakıldığında yetkin personel eksikliğinin öne çıktığına işaret eden Şanal, şunları kaydetti:

"Sektörümüzdeki kurumsal firmalar yaz aylarındaki yoğunluğu yönetebilmek için mevsimsel personel alımları ve teknik eğitim programları ile servis kapasitelerini artırmaya çalışıyor. Dolayısıyla tüketicilerin profesyonel bir hizmet alarak sorunsuz ilerleyebilmesi adına korsan servislerden kaçınıp yalnızca yetkili servislere başvurmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca bakır boru tedarik sorunu yaşayan servisler de mevcut. Bu nedenle tüketiciler, yetkili servislerden keşif desteği almadan montaj yaptırmanın hatalı montaj riskini artırabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli olmalılar."

SICAKLAR DEVAM ETTİKÇE TALEP DE AYNI ŞEKİLDE ARTACAK

Şanal, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğu sürece, tüketicilerin yaşam kalitesini korumak için yöneleceği ilk çözüm aracının split klima olmaya devam edeceğini söyledi.

Sıcak çarpması, dehidrasyon ve sıcaklıklara bağlı diğer sorunların, özellikle yaşlılar ve çocuklar için büyük tehlike arz ettiğine işaret eden Şanal, şöyle konuştu:

"Split klimanın sağladığı serin ortam, bu tür sorunların önüne geçmekte büyük rol oynuyor. İç pazardaki yoğunluğun devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kuşkusuz split klima talebindeki artış, iklimlendirme sektöründe önemli bir ekonomik hareketliliği de beraberinde getiriyor. Split klima üreticileri ve satıcıları, artan talebi karşılamak için üretimlerini artırıyor ve stoklarını genişletiyor. Aynı zamanda, split klima bakım ve onarım hizmetleri de yoğun talep görüyor. Bu durum, istihdam yaratma ve ekonomik büyümeye katkı sağlama açısından da olumlu etkiler doğuruyor."