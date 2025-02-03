Geçtiğimiz ay içerisinde Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği organizeye katılmak için Şanlıurfa’ya giden Kocaeli’nin Çorumlu milletvekili Mehmet Aşıla, akşamki katılacağı organizasyon öncesi sabah saatlerinde Şanlıurfa’yı gezdi. Gezi esnasında Şanlıurfalı vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Aşıla’ya İbrahim Halil Kaylan isimli bir vatandaş elinden tutarak şarkı söylemek istedi. Genç vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Aşıla’nın bu videosu sosyal medyada gündem oldu.

Videonun patlamasının ardından Şanlıurfa’da bir anda büyük bir üne ulaşan genç vatandaşın sahne almaya başladığı öğrenildi.