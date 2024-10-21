Çorum'un Alaca ilçesinde bir kıraathanede hünerlerini sergileyen âşıkların atışması renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir işadamının öncülüğünde âşık atışması düzenlendi. İlçedeki bir kıraathanede bir araya gelen Âşık Veysel Yıldızer ve Âşık Adem Aydıner, atışma yaparak vatandaşlara müzik ziyafeti sundular. Âşıklık geleneğini sürdürmek amacıyla yapılan 'âşıklar günü', renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneği yaşatmak için türküleri seslendiren halk ozanları, vatandaşlar ve sanatseverleri mest etti.

Editör: İHA AJANS