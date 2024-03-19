Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Organize Sanayi Bölgesi’nde çeşitli sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek üretimleri ve sorunları hakkında bilgi aldı, çalışanlarıyla da ayrı ayrı ilgilendi.

Doğuş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özcan’la fabrikayı gezen Başkan Aşgın, Golonya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun’dan da kolonya üretimi üzerine konuştu.

Armor Isı Transfer (ERKSAN Oto Radyatör) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Köksal da Aşgın’a fabrikayı gezdirdi.

Duduoğlu Çelik Döküm Tesisleri’nde Aşgın ve beraberindekileri Selim ve Süleyman Duduoğlu ağırladı.

Dalgıçlar Çiftliği Süt ve Süt Ürünleri (Eren Gıda) Sahibi Direnç Dalgıç da, üretimleri hakkında Aşgın’ı bilgilendirdi.