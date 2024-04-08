Başkan Yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Alper Zahir – Başkan Yardımcısı
Afet İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Fatih Özüyağlı – Başkan Yardımcısı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İsmail Yağbat – Başkan Yardımcısı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tesisler Müdürlüğü
Lemzi Çöplü – Başkan Yardımcısı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Turhan Candan – Başkan Yardımcısı
Hal Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Ünsal Yeter – Başkan Yardımcısı
Mezarlıklar Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Zübeyir Tuncel – Başkan Yardımcısı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü