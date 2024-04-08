Başkan Yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Alper Zahir – Başkan Yardımcısı

Afet İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Fatih Özüyağlı – Başkan Yardımcısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İsmail Yağbat – Başkan Yardımcısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tesisler Müdürlüğü

Lemzi Çöplü – Başkan Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Turhan Candan – Başkan Yardımcısı

Hal Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Ünsal Yeter – Başkan Yardımcısı

Mezarlıklar Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Zübeyir Tuncel – Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü