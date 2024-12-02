Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a dönen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, makam aracı ile karıştığı trafik kazasında hafif yaralanmıştı. Kazada yaralanan toplam 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili paylaşım yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve kazada yaralanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Aşgın, "Sungurlu ilçemiz yakınlarında yaşanan trafik kazasında çalışma arkadaşları ile birlikte yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve çok şükür sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Editör: İHA AJANS